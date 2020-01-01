NutCoin (NUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NutCoin (NUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nutcoin (NUT) is a memecoin deployed on Ethereum with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes and for building a strong community around NUTS memes creation. The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 100% of Liquidity Provider (LP) tokens have been burnt (more precisely: sent to the token contract where no one can access it) and 100% of the 21 trillion token supply has been sent to the Uniswap Pool, in order to be fully community oriented with no team driving the token. What Makes NUT Unique? The uniqueness lies in the large spectrum of possibilities regarding the use of the word "NUT". Ametlik veebisait: https://nutcoin.org

NutCoin (NUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NutCoin (NUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 759.84K $ 759.84K $ 759.84K Koguvaru: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Ringlev varu: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 759.84K $ 759.84K $ 759.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave NutCoin (NUT) hinna kohta

NutCoin (NUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NutCoin (NUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NUT tokeni tokenoomikat, avastage NUT tokeni reaalajas hinda!

NUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NUT võiks suunduda? Meie NUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NUT tokeni hinna ennustust kohe!

