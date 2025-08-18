Mis on NutCoin (NUT)

Nutcoin (NUT) is a memecoin deployed on Ethereum with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes and for building a strong community around NUTS memes creation. The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 100% of Liquidity Provider (LP) tokens have been burnt (more precisely: sent to the token contract where no one can access it) and 100% of the 21 trillion token supply has been sent to the Uniswap Pool, in order to be fully community oriented with no team driving the token. What Makes NUT Unique? The uniqueness lies in the large spectrum of possibilities regarding the use of the word "NUT".

Üksuse NutCoin (NUT) allikas Ametlik veebisait

NUT kohalike valuutade suhtes

NutCoin (NUT) tokenoomika

NutCoin (NUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NutCoin (NUT) kohta Kui palju on NutCoin (NUT) tänapäeval väärt? Reaalajas NUT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NUT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NUT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NutCoin turukapitalisatsioon? NUT turukapitalisatsioon on $ 826.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NUT ringlev varu? NUT ringlev varu on 21.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NUT (ATH) hind? NUT saavutab ATH hinna summas 0.00000137 USD . Mis oli kõigi aegade NUT madalaim (ATL) hind? NUT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NUT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NUT kauplemismaht on -- USD . Kas NUT sel aastal kõrgemale ka suundub? NUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NUT hinna ennustust

