Move Dollar (MOD) teave MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency. Ametlik veebisait: https://www.thala.fi/

Move Dollar (MOD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Move Dollar (MOD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 345.29K $ 345.29K $ 345.29K Koguvaru: $ 345.84K $ 345.84K $ 345.84K Ringlev varu: $ 345.84K $ 345.84K $ 345.84K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 345.29K $ 345.29K $ 345.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Kõigi aegade madalaim: $ 0.837272 $ 0.837272 $ 0.837272 Praegune hind: $ 0.998393 $ 0.998393 $ 0.998393 Lisateave Move Dollar (MOD) hinna kohta

Move Dollar (MOD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Move Dollar (MOD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOD tokeni tokenoomikat, avastage MOD tokeni reaalajas hinda!

