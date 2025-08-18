Rohkem infot MOD

Move Dollar hind (MOD)

1 MOD/USD reaalajas hind:

$0.999292
+0.50%1D
Move Dollar (MOD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:48:32 (UTC+8)

Move Dollar (MOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.993852
24 h madal
$ 1.0
24 h kõrge

$ 0.993852
$ 1.0
$ 1.14
$ 0.837272
-0.01%

+0.55%

+0.17%

+0.17%

Move Dollar (MOD) reaalajas hind on $0.999292. Viimase 24 tunni jooksul MOD kaubeldud madalaim $ 0.993852 ja kõrgeim $ 1.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.14 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.837272.

Lüliajalise tootluse osas on MOD muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, +0.55% 24 tunni vältel +0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Move Dollar (MOD) – turuteave

$ 332.70K
--
$ 332.70K
332.94K
332,938.0988784901
Move Dollar praegune turukapitalisatsioon on $ 332.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOD ringlev varu on 332.94K, mille koguvaru on 332938.0988784901. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 332.70K.

Move Dollar (MOD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Move Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.00543999.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Move Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0012130405.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Move Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0028304945.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Move Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0034462921450585.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00543999+0.55%
30 päeva$ +0.0012130405+0.12%
60 päeva$ +0.0028304945+0.28%
90 päeva$ +0.0034462921450585+0.35%

Mis on Move Dollar (MOD)

MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.

Üksuse Move Dollar (MOD) allikas

Move Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Move Dollar (MOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Move Dollar (MOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Move Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Move Dollar hinna ennustust kohe!

MOD kohalike valuutade suhtes

Move Dollar (MOD) tokenoomika

Move Dollar (MOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Move Dollar (MOD) kohta

Kui palju on Move Dollar (MOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOD hind USD on 0.999292 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOD/USD hind?
Praegune hind MOD/USD on $ 0.999292. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Move Dollar turukapitalisatsioon?
MOD turukapitalisatsioon on $ 332.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOD ringlev varu?
MOD ringlev varu on 332.94K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOD (ATH) hind?
MOD saavutab ATH hinna summas 1.14 USD.
Mis oli kõigi aegade MOD madalaim (ATL) hind?
MOD nägi ATL hinda summas 0.837272 USD.
Milline on MOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOD kauplemismaht on -- USD.
Kas MOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOD hinna ennustust.
Move Dollar (MOD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.