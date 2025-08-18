Mis on Move Dollar (MOD)

MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.

Üksuse Move Dollar (MOD) allikas Ametlik veebisait

Move Dollar (MOD) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Move Dollar (MOD) kohta Kui palju on Move Dollar (MOD) tänapäeval väärt? Reaalajas MOD hind USD on 0.999292 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOD/USD hind? $ 0.999292 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Move Dollar turukapitalisatsioon? MOD turukapitalisatsioon on $ 332.70K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOD ringlev varu? MOD ringlev varu on 332.94K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOD (ATH) hind? MOD saavutab ATH hinna summas 1.14 USD . Mis oli kõigi aegade MOD madalaim (ATL) hind? MOD nägi ATL hinda summas 0.837272 USD . Milline on MOD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOD kauplemismaht on -- USD . Kas MOD sel aastal kõrgemale ka suundub? MOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOD hinna ennustust

