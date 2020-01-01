MOE (MOE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MOE (MOE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MOE (MOE) teave MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain. Ametlik veebisait: https://merchantmoe.com/ Valge raamat: https://docs.merchantmoe.com/ Ostke MOE kohe!

MOE (MOE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MOE (MOE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.66M $ 7.66M $ 7.66M Koguvaru: $ 381.95M $ 381.95M $ 381.95M Ringlev varu: $ 132.95M $ 132.95M $ 132.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.00M $ 22.00M $ 22.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.507808 $ 0.507808 $ 0.507808 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01697119 $ 0.01697119 $ 0.01697119 Praegune hind: $ 0.057593 $ 0.057593 $ 0.057593 Lisateave MOE (MOE) hinna kohta

MOE (MOE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MOE (MOE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOE tokeni tokenoomikat, avastage MOE tokeni reaalajas hinda!

MOE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOE võiks suunduda? Meie MOE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOE tokeni hinna ennustust kohe!

