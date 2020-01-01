M3M3 (M3M3) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi M3M3 (M3M3) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

M3M3 (M3M3) teave Ametlik veebisait: https://m3m3.meteora.ag/

M3M3 (M3M3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage M3M3 (M3M3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.186647 $ 0.186647 $ 0.186647 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00194776 $ 0.00194776 $ 0.00194776 Praegune hind: $ 0.00199617 $ 0.00199617 $ 0.00199617 Lisateave M3M3 (M3M3) hinna kohta

M3M3 (M3M3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud M3M3 (M3M3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate M3M3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: M3M3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate M3M3 tokeni tokenoomikat, avastage M3M3 tokeni reaalajas hinda!

M3M3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu M3M3 võiks suunduda? Meie M3M3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake M3M3 tokeni hinna ennustust kohe!

