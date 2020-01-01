Lumerin (LMR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lumerin (LMR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lumerin (LMR) teave The Lumerin protocol decentralizes the routing layer and makes Web3 and peer-to-peer communications truly peer-to-peer and fully programmable using smart contracts. Ametlik veebisait: https://lumerin.io/ Ostke LMR kohe!

Lumerin (LMR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lumerin (LMR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 632.54M $ 632.54M $ 632.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.433274 $ 0.433274 $ 0.433274 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00120115 $ 0.00120115 $ 0.00120115 Praegune hind: $ 0.00300771 $ 0.00300771 $ 0.00300771 Lisateave Lumerin (LMR) hinna kohta

Lumerin (LMR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lumerin (LMR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LMR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LMR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LMR tokeni tokenoomikat, avastage LMR tokeni reaalajas hinda!

LMR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LMR võiks suunduda? Meie LMR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LMR tokeni hinna ennustust kohe!

