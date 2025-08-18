Mis on Lumerin (LMR)

The Lumerin protocol decentralizes the routing layer and makes Web3 and peer-to-peer communications truly peer-to-peer and fully programmable using smart contracts.

Lumerin (LMR) tokenoomika

Lumerin (LMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lumerin (LMR) kohta Kui palju on Lumerin (LMR) tänapäeval väärt? Reaalajas LMR hind USD on 0.00363632 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LMR/USD hind? $ 0.00363632 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LMR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lumerin turukapitalisatsioon? LMR turukapitalisatsioon on $ 2.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LMR ringlev varu? LMR ringlev varu on 632.54M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LMR (ATH) hind? LMR saavutab ATH hinna summas 0.433274 USD . Mis oli kõigi aegade LMR madalaim (ATL) hind? LMR nägi ATL hinda summas 0.00120115 USD . Milline on LMR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LMR kauplemismaht on -- USD . Kas LMR sel aastal kõrgemale ka suundub? LMR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LMR hinna ennustust

