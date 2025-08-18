Rohkem infot LMR

Lumerin hind (LMR)

1 LMR/USD reaalajas hind:

$0.00363632
$0.00363632
-3.20%1D
USD
Lumerin (LMR) reaalajas hinnagraafik
Lumerin (LMR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00363538
24 h madal
$ 0.00376369
24 h kõrge

$ 0.00363538
$ 0.00376369
$ 0.433274
$ 0.00120115
+0.01%

-3.21%

+36.79%

+36.79%

Lumerin (LMR) reaalajas hind on $0.00363632. Viimase 24 tunni jooksul LMR kaubeldud madalaim $ 0.00363538 ja kõrgeim $ 0.00376369 näitab aktiivset turu volatiivsust. LMRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.433274 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00120115.

Lüliajalise tootluse osas on LMR muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -3.21% 24 tunni vältel +36.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lumerin (LMR) – turuteave

$ 2.30M
$ 2.30M

--
$ 3.64M
$ 3.64M

632.54M
632.54M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Lumerin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.30M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LMR ringlev varu on 632.54M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.64M.

Lumerin (LMR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lumerin ja USD hinnamuutus $ -0.00012065941171374.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lumerin ja USD hinnamuutus $ +0.0037020555.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lumerin ja USD hinnamuutus $ +0.0003284993.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lumerin ja USD hinnamuutus $ -0.0002074580903858515.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00012065941171374-3.21%
30 päeva$ +0.0037020555+101.81%
60 päeva$ +0.0003284993+9.03%
90 päeva$ -0.0002074580903858515-5.39%

Mis on Lumerin (LMR)

The Lumerin protocol decentralizes the routing layer and makes Web3 and peer-to-peer communications truly peer-to-peer and fully programmable using smart contracts.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lumerin (LMR) allikas

Ametlik veebisait

Lumerin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lumerin (LMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lumerin (LMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lumerin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lumerin hinna ennustust kohe!

LMR kohalike valuutade suhtes

Lumerin (LMR) tokenoomika

Lumerin (LMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lumerin (LMR) kohta

Kui palju on Lumerin (LMR) tänapäeval väärt?
Reaalajas LMR hind USD on 0.00363632 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LMR/USD hind?
Praegune hind LMR/USD on $ 0.00363632. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lumerin turukapitalisatsioon?
LMR turukapitalisatsioon on $ 2.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LMR ringlev varu?
LMR ringlev varu on 632.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LMR (ATH) hind?
LMR saavutab ATH hinna summas 0.433274 USD.
Mis oli kõigi aegade LMR madalaim (ATL) hind?
LMR nägi ATL hinda summas 0.00120115 USD.
Milline on LMR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LMR kauplemismaht on -- USD.
Kas LMR sel aastal kõrgemale ka suundub?
LMR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LMR hinna ennustust.
