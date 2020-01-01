Lucha (LUCHA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Lucha (LUCHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Lucha (LUCHA) teave

Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands.

Ametlik veebisait:
https://luchadores.io/

Lucha (LUCHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Lucha (LUCHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 327.18K
$ 327.18K$ 327.18K
Koguvaru:
$ 12.37M
$ 12.37M$ 12.37M
Ringlev varu:
$ 12.37M
$ 12.37M$ 12.37M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 327.18K
$ 327.18K$ 327.18K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.858782
$ 0.858782$ 0.858782
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.01013933
$ 0.01013933$ 0.01013933
Praegune hind:
$ 0.02650352
$ 0.02650352$ 0.02650352

Lucha (LUCHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Lucha (LUCHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate LUCHA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

LUCHA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate LUCHA tokeni tokenoomikat, avastage LUCHA tokeni reaalajas hinda!

LUCHA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu LUCHA võiks suunduda? Meie LUCHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.