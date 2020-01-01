Lucha (LUCHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lucha (LUCHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lucha (LUCHA) teave Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands. Ametlik veebisait: https://luchadores.io/ Ostke LUCHA kohe!

Lucha (LUCHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lucha (LUCHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 327.18K $ 327.18K $ 327.18K Koguvaru: $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M Ringlev varu: $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 327.18K $ 327.18K $ 327.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.858782 $ 0.858782 $ 0.858782 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01013933 $ 0.01013933 $ 0.01013933 Praegune hind: $ 0.02650352 $ 0.02650352 $ 0.02650352 Lisateave Lucha (LUCHA) hinna kohta

Lucha (LUCHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lucha (LUCHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUCHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUCHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUCHA tokeni tokenoomikat, avastage LUCHA tokeni reaalajas hinda!

LUCHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUCHA võiks suunduda? Meie LUCHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUCHA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!