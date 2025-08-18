Rohkem infot LUCHA

LUCHA Hinnainfo

LUCHA Ametlik veebisait

LUCHA Tokenoomika

LUCHA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Lucha logo

Lucha hind (LUCHA)

Loendis mitteolevad

1 LUCHA/USD reaalajas hind:

$0.02682247
$0.02682247$0.02682247
-5.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Lucha (LUCHA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:07:36 (UTC+8)

Lucha (LUCHA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02677725
$ 0.02677725$ 0.02677725
24 h madal
$ 0.02877919
$ 0.02877919$ 0.02877919
24 h kõrge

$ 0.02677725
$ 0.02677725$ 0.02677725

$ 0.02877919
$ 0.02877919$ 0.02877919

$ 0.858782
$ 0.858782$ 0.858782

$ 0.01013933
$ 0.01013933$ 0.01013933

-0.53%

-5.14%

-2.80%

-2.80%

Lucha (LUCHA) reaalajas hind on $0.02682247. Viimase 24 tunni jooksul LUCHA kaubeldud madalaim $ 0.02677725 ja kõrgeim $ 0.02877919 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUCHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.858782 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01013933.

Lüliajalise tootluse osas on LUCHA muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, -5.14% 24 tunni vältel -2.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lucha (LUCHA) – turuteave

$ 331.69K
$ 331.69K$ 331.69K

--
----

$ 331.69K
$ 331.69K$ 331.69K

12.37M
12.37M 12.37M

12,365,470.0
12,365,470.0 12,365,470.0

Lucha praegune turukapitalisatsioon on $ 331.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUCHA ringlev varu on 12.37M, mille koguvaru on 12365470.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 331.69K.

Lucha (LUCHA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lucha ja USD hinnamuutus $ -0.00145469292932078.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lucha ja USD hinnamuutus $ +0.0031883762.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lucha ja USD hinnamuutus $ +0.0130476725.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lucha ja USD hinnamuutus $ +0.009196160739680065.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00145469292932078-5.14%
30 päeva$ +0.0031883762+11.89%
60 päeva$ +0.0130476725+48.64%
90 päeva$ +0.009196160739680065+52.17%

Mis on Lucha (LUCHA)

Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lucha (LUCHA) allikas

Ametlik veebisait

Lucha hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lucha (LUCHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lucha (LUCHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lucha nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lucha hinna ennustust kohe!

LUCHA kohalike valuutade suhtes

Lucha (LUCHA) tokenoomika

Lucha (LUCHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUCHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lucha (LUCHA) kohta

Kui palju on Lucha (LUCHA) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUCHA hind USD on 0.02682247 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUCHA/USD hind?
Praegune hind LUCHA/USD on $ 0.02682247. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lucha turukapitalisatsioon?
LUCHA turukapitalisatsioon on $ 331.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUCHA ringlev varu?
LUCHA ringlev varu on 12.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUCHA (ATH) hind?
LUCHA saavutab ATH hinna summas 0.858782 USD.
Mis oli kõigi aegade LUCHA madalaim (ATL) hind?
LUCHA nägi ATL hinda summas 0.01013933 USD.
Milline on LUCHA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUCHA kauplemismaht on -- USD.
Kas LUCHA sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUCHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUCHA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:07:36 (UTC+8)

Lucha (LUCHA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.