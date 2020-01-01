KWEEN (KWEEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KWEEN (KWEEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KWEEN (KWEEN) teave Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge. Ametlik veebisait: http://www.dokween.com/ Ostke KWEEN kohe!

KWEEN (KWEEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KWEEN (KWEEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.064647 $ 0.064647 $ 0.064647 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00064826 $ 0.00064826 $ 0.00064826 Praegune hind: $ 0.00392655 $ 0.00392655 $ 0.00392655 Lisateave KWEEN (KWEEN) hinna kohta

KWEEN (KWEEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KWEEN (KWEEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KWEEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KWEEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KWEEN tokeni tokenoomikat, avastage KWEEN tokeni reaalajas hinda!

KWEEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KWEEN võiks suunduda? Meie KWEEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KWEEN tokeni hinna ennustust kohe!

