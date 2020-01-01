Internosaur ($INTERN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Internosaur ($INTERN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Internosaur ($INTERN) teave The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities. Join us as we ride the wave of memes and transform the crypto landscape! Ametlik veebisait: https://internosaur.com/ Valge raamat: https://internosaur.com/ Ostke $INTERN kohe!

Internosaur ($INTERN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Internosaur ($INTERN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 101.64K $ 101.64K $ 101.64K Koguvaru: $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M Ringlev varu: $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 101.64K $ 101.64K $ 101.64K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0106355 $ 0.0106355 $ 0.0106355 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0001102 $ 0.0001102 $ 0.0001102 Lisateave Internosaur ($INTERN) hinna kohta

Internosaur ($INTERN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Internosaur ($INTERN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $INTERN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $INTERN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $INTERN tokeni tokenoomikat, avastage $INTERN tokeni reaalajas hinda!

