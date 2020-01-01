Idexo (IDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Idexo (IDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Idexo (IDO) teave Idexo has built a cross-chain NFT API that anyone can use to build NFTs and Marketplaces into their applications in just a few lines of code and a simplified economic model that enables transactions to happen with just an API key rather than a blockchain wallet and with stable pricing for methods on different chains such as Arweave, Avalanche, BSC, Ethereum and Polygon with more in the pipeline. This is especially useful for games and web applications and yet has broad use cases across many different industries and great appeal to the vast majority of developers who have yet to adopt blockchain. Idexo used its own platform to create novel innovations such as letting users mint NFTs on Twitter and Telegram with simple commands. These growth hacks led to rapid growth of the idexo Community to 30K on Telegram and 16K on Twitter in a few short months. Idexo has since turned this into a product called the Community Development Kit that any project can use to growth their user base with NFT-based programs. Idexo has recently signed its first CDK customer and has many more interested. Ametlik veebisait: https://idexo.com Ostke IDO kohe!

Idexo (IDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Idexo (IDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 82.31M $ 82.31M $ 82.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.644117 $ 0.644117 $ 0.644117 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00220203 $ 0.00220203 $ 0.00220203 Praegune hind: $ 0.0301904 $ 0.0301904 $ 0.0301904 Lisateave Idexo (IDO) hinna kohta

Idexo (IDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Idexo (IDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IDO tokeni tokenoomikat, avastage IDO tokeni reaalajas hinda!

IDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IDO võiks suunduda? Meie IDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

