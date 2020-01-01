Hiblocks (HIBS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hiblocks (HIBS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hiblocks (HIBS) teave SOCIAL MEDIA CURATION PLATFORM Conveniently collect the content you want. Anyone can be a content curator in hiblocks Curate and share high quality content And get rewarded Ametlik veebisait: https://www.hiblocks.io/ Ostke HIBS kohe!

Hiblocks (HIBS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hiblocks (HIBS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.03K Koguvaru: $ 20.00B Ringlev varu: $ 11.88B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 70.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02503452 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Hiblocks (HIBS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hiblocks (HIBS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HIBS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HIBS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HIBS tokeni tokenoomikat, avastage HIBS tokeni reaalajas hinda!

HIBS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HIBS võiks suunduda? Meie HIBS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HIBS tokeni hinna ennustust kohe!

