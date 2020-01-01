Hercules Token (TORCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hercules Token (TORCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hercules Token (TORCH) teave Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity. Ametlik veebisait: https://www.hercules.exchange/ Ostke TORCH kohe!

Hercules Token (TORCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hercules Token (TORCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 472.29K $ 472.29K $ 472.29K Koguvaru: $ 8.68M $ 8.68M $ 8.68M Ringlev varu: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.41 $ 2.41 $ 2.41 Kõigi aegade madalaim: $ 0.126459 $ 0.126459 $ 0.126459 Praegune hind: $ 0.142746 $ 0.142746 $ 0.142746 Lisateave Hercules Token (TORCH) hinna kohta

Hercules Token (TORCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hercules Token (TORCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TORCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TORCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TORCH tokeni tokenoomikat, avastage TORCH tokeni reaalajas hinda!

TORCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TORCH võiks suunduda? Meie TORCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TORCH tokeni hinna ennustust kohe!

