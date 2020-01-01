Hawk (HAWK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hawk (HAWK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hawk (HAWK) teave Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem. Ametlik veebisait: http://hawk.city Ostke HAWK kohe!

Hawk (HAWK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hawk (HAWK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.75M $ 5.75M $ 5.75M Koguvaru: $ 80.00B $ 80.00B $ 80.00B Ringlev varu: $ 74.58B $ 74.58B $ 74.58B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hawk (HAWK) hinna kohta

Hawk (HAWK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hawk (HAWK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HAWK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HAWK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HAWK tokeni tokenoomikat, avastage HAWK tokeni reaalajas hinda!

HAWK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HAWK võiks suunduda? Meie HAWK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HAWK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!