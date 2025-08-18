Mis on Hawk (HAWK)

Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hawk (HAWK) kohta Kui palju on Hawk (HAWK) tänapäeval väärt? Reaalajas HAWK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HAWK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HAWK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hawk turukapitalisatsioon? HAWK turukapitalisatsioon on $ 5.86M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HAWK ringlev varu? HAWK ringlev varu on 74.58B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAWK (ATH) hind? HAWK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade HAWK madalaim (ATL) hind? HAWK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HAWK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HAWK kauplemismaht on -- USD . Kas HAWK sel aastal kõrgemale ka suundub? HAWK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAWK hinna ennustust

