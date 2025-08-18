Rohkem infot HAWK

Hawk logo

Hawk hind (HAWK)

Loendis mitteolevad

1 HAWK/USD reaalajas hind:

--
----
-6.60%1D
mexc
USD
Hawk (HAWK) reaalajas hinnagraafik
Hawk (HAWK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4.57%

-6.61%

+38.67%

+38.67%

Hawk (HAWK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HAWK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAWKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HAWK muutunud -4.57% viimase tunni jooksul, -6.61% 24 tunni vältel +38.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hawk (HAWK) – turuteave

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

--
----

$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M

74.58B
74.58B 74.58B

80,000,000,000.0
80,000,000,000.0 80,000,000,000.0

Hawk praegune turukapitalisatsioon on $ 5.86M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HAWK ringlev varu on 74.58B, mille koguvaru on 80000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.29M.

Hawk (HAWK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hawk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hawk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hawk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hawk ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.61%
30 päeva$ 0+2.77%
60 päeva$ 0+16.48%
90 päeva$ 0--

Mis on Hawk (HAWK)

Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem.

Üksuse Hawk (HAWK) allikas

Ametlik veebisait

Hawk hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hawk (HAWK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hawk (HAWK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hawk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hawk hinna ennustust kohe!

HAWK kohalike valuutade suhtes

Hawk (HAWK) tokenoomika

Hawk (HAWK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAWK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hawk (HAWK) kohta

Kui palju on Hawk (HAWK) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAWK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAWK/USD hind?
Praegune hind HAWK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hawk turukapitalisatsioon?
HAWK turukapitalisatsioon on $ 5.86M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAWK ringlev varu?
HAWK ringlev varu on 74.58B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAWK (ATH) hind?
HAWK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade HAWK madalaim (ATL) hind?
HAWK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HAWK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAWK kauplemismaht on -- USD.
Kas HAWK sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAWK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAWK hinna ennustust.
Hawk (HAWK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

