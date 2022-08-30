GRELF (GRELF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GRELF (GRELF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GRELF (GRELF) teave What Is GRELF? GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird. What is the supply of GRELF? GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered. Who is the Founder of GRELF? The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement. Where Can I Buy GRELF? GRELF is currently available for purchase via Hedera's SaucerSwap and Avalanche's Pangolin exchanges. Ametlik veebisait: https://grelf.me Valge raamat: https://grelf.me/GRELF_Flyer.pdf Ostke GRELF kohe!

GRELF (GRELF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GRELF (GRELF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Koguvaru: $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M Ringlev varu: $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02003827 $ 0.02003827 $ 0.02003827 Praegune hind: $ 0.317656 $ 0.317656 $ 0.317656 Lisateave GRELF (GRELF) hinna kohta

GRELF (GRELF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GRELF (GRELF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRELF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRELF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRELF tokeni tokenoomikat, avastage GRELF tokeni reaalajas hinda!

GRELF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRELF võiks suunduda? Meie GRELF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRELF tokeni hinna ennustust kohe!

