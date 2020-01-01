Ferro (FER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ferro (FER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ferro (FER) teave Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees. Ametlik veebisait: https://ferroprotocol.com/ Ostke FER kohe!

Ferro (FER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ferro (FER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.126073 $ 0.126073 $ 0.126073 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00089352 $ 0.00089352 $ 0.00089352 Lisateave Ferro (FER) hinna kohta

Ferro (FER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ferro (FER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FER tokeni tokenoomikat, avastage FER tokeni reaalajas hinda!

FER – hinna ennustus

