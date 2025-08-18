Mis on Ferro (FER)

Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: 1. Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. 2. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ferro (FER) kohta Kui palju on Ferro (FER) tänapäeval väärt? Reaalajas FER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FER/USD hind? $ 0 . Milline on Ferro turukapitalisatsioon? FER turukapitalisatsioon on $ 1.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FER ringlev varu? FER ringlev varu on 1.64B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FER (ATH) hind? FER saavutab ATH hinna summas 0.126073 USD . Mis oli kõigi aegade FER madalaim (ATL) hind? FER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FER kauplemismaht on -- USD .

