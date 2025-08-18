Rohkem infot FER

Ferro hind (FER)

Loendis mitteolevad

1 FER/USD reaalajas hind:

$0.00093241
$0.00093241$0.00093241
-5.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Ferro (FER) reaalajas hinnagraafik
Ferro (FER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.00101032
$ 0.00101032$ 0.00101032
24 h kõrge

$ 0.00101032
$ 0.00101032$ 0.00101032

$ 0.126073
$ 0.126073$ 0.126073

+0.15%

-5.78%

-5.73%

-5.73%

Ferro (FER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00101032 näitab aktiivset turu volatiivsust. FERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.126073 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FER muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -5.78% 24 tunni vältel -5.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ferro (FER) – turuteave

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

1.64B
1.64B 1.64B

5,115,072,954.272378
5,115,072,954.272378 5,115,072,954.272378

Ferro praegune turukapitalisatsioon on $ 1.52M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FER ringlev varu on 1.64B, mille koguvaru on 5115072954.272378. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.75M.

Ferro (FER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ferro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ferro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ferro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ferro ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.78%
30 päeva$ 0-4.17%
60 päeva$ 0-21.31%
90 päeva$ 0--

Mis on Ferro (FER)

Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: 1. Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. 2. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ferro (FER) allikas

Ametlik veebisait

Ferro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ferro (FER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ferro (FER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ferro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ferro hinna ennustust kohe!

FER kohalike valuutade suhtes

Ferro (FER) tokenoomika

Ferro (FER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ferro (FER) kohta

Kui palju on Ferro (FER) tänapäeval väärt?
Reaalajas FER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FER/USD hind?
Praegune hind FER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ferro turukapitalisatsioon?
FER turukapitalisatsioon on $ 1.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FER ringlev varu?
FER ringlev varu on 1.64B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FER (ATH) hind?
FER saavutab ATH hinna summas 0.126073 USD.
Mis oli kõigi aegade FER madalaim (ATL) hind?
FER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FER kauplemismaht on -- USD.
Kas FER sel aastal kõrgemale ka suundub?
FER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FER hinna ennustust.
