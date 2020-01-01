FATGF (FATGF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FATGF (FATGF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

$FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn't care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman?

FATGF (FATGF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FATGF (FATGF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 345.11K $ 345.11K $ 345.11K Koguvaru: $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M Ringlev varu: $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 345.11K $ 345.11K $ 345.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00758849 $ 0.00758849 $ 0.00758849 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00035251 $ 0.00035251 $ 0.00035251 Lisateave FATGF (FATGF) hinna kohta

FATGF (FATGF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FATGF (FATGF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FATGF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FATGF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FATGF tokeni tokenoomikat, avastage FATGF tokeni reaalajas hinda!

