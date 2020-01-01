Derive (DRV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Derive (DRV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Derive (DRV) teave Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base. Ametlik veebisait: https://derive.xyz/ Valge raamat: https://www.derive.xyz/files/v2-whitepaper.pdf Ostke DRV kohe!

Derive (DRV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Derive (DRV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 45.07M $ 45.07M $ 45.07M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 820.82M $ 820.82M $ 820.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 54.91M $ 54.91M $ 54.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.228265 $ 0.228265 $ 0.228265 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01243699 $ 0.01243699 $ 0.01243699 Praegune hind: $ 0.054877 $ 0.054877 $ 0.054877 Lisateave Derive (DRV) hinna kohta

Derive (DRV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Derive (DRV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DRV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DRV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DRV tokeni tokenoomikat, avastage DRV tokeni reaalajas hinda!

DRV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DRV võiks suunduda? Meie DRV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DRV tokeni hinna ennustust kohe!

