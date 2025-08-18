Mis on Derive (DRV)

Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Derive (DRV) kohta Kui palju on Derive (DRV) tänapäeval väärt? Reaalajas DRV hind USD on 0.061368 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DRV/USD hind? $ 0.061368 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DRV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Derive turukapitalisatsioon? DRV turukapitalisatsioon on $ 50.34M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DRV ringlev varu? DRV ringlev varu on 820.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRV (ATH) hind? DRV saavutab ATH hinna summas 0.228265 USD . Mis oli kõigi aegade DRV madalaim (ATL) hind? DRV nägi ATL hinda summas 0.01243699 USD . Milline on DRV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DRV kauplemismaht on -- USD . Kas DRV sel aastal kõrgemale ka suundub? DRV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRV hinna ennustust

