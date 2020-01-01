CryptoZoon (ZOON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CryptoZoon (ZOON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CryptoZoon (ZOON) teave CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way. Ametlik veebisait: https://cryptozoon.io/

CryptoZoon (ZOON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CryptoZoon (ZOON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 832.79K $ 832.79K $ 832.79K Koguvaru: $ 995.87M $ 995.87M $ 995.87M Ringlev varu: $ 816.64M $ 816.64M $ 816.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.089014 $ 0.089014 $ 0.089014 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00101978 $ 0.00101978 $ 0.00101978 Lisateave CryptoZoon (ZOON) hinna kohta

CryptoZoon (ZOON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CryptoZoon (ZOON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZOON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZOON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZOON tokeni tokenoomikat, avastage ZOON tokeni reaalajas hinda!

