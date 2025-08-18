Rohkem infot ZOON

CryptoZoon logo

CryptoZoon hind (ZOON)

Loendis mitteolevad

1 ZOON/USD reaalajas hind:

$0.0010437
$0.0010437$0.0010437
+1.60%1D
mexc
USD
CryptoZoon (ZOON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:32:44 (UTC+8)

CryptoZoon (ZOON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.24%

+1.66%

+3.99%

+3.99%

CryptoZoon (ZOON) reaalajas hind on $0.0010437. Viimase 24 tunni jooksul ZOON kaubeldud madalaim $ 0.00102259 ja kõrgeim $ 0.00105964 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZOONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.089014 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZOON muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, +1.66% 24 tunni vältel +3.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CryptoZoon (ZOON) – turuteave

--
----

CryptoZoon praegune turukapitalisatsioon on $ 852.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZOON ringlev varu on 816.64M, mille koguvaru on 995870194.4562505. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.04M.

CryptoZoon (ZOON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CryptoZoon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CryptoZoon ja USD hinnamuutus $ +0.0001458117.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CryptoZoon ja USD hinnamuutus $ +0.0002584649.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CryptoZoon ja USD hinnamuutus $ +0.0002075888683248874.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.66%
30 päeva$ +0.0001458117+13.97%
60 päeva$ +0.0002584649+24.76%
90 päeva$ +0.0002075888683248874+24.83%

Mis on CryptoZoon (ZOON)

CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CryptoZoon (ZOON) allikas

Ametlik veebisait

CryptoZoon hinna ennustus (USD)

Kui palju on CryptoZoon (ZOON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CryptoZoon (ZOON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CryptoZoon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CryptoZoon hinna ennustust kohe!

ZOON kohalike valuutade suhtes

CryptoZoon (ZOON) tokenoomika

CryptoZoon (ZOON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZOON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CryptoZoon (ZOON) kohta

Kui palju on CryptoZoon (ZOON) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZOON hind USD on 0.0010437 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZOON/USD hind?
Praegune hind ZOON/USD on $ 0.0010437. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CryptoZoon turukapitalisatsioon?
ZOON turukapitalisatsioon on $ 852.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZOON ringlev varu?
ZOON ringlev varu on 816.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZOON (ATH) hind?
ZOON saavutab ATH hinna summas 0.089014 USD.
Mis oli kõigi aegade ZOON madalaim (ATL) hind?
ZOON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZOON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZOON kauplemismaht on -- USD.
Kas ZOON sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZOON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZOON hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.