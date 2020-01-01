CryptoHog (HOGSCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CryptoHog (HOGSCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CryptoHog (HOGSCOIN) teave CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential! Ametlik veebisait: https://hogscoin.com/ Valge raamat: https://hogscoin.com/Whitepaper.pdf Ostke HOGSCOIN kohe!

CryptoHog (HOGSCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CryptoHog (HOGSCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 224.83K $ 224.83K $ 224.83K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 701.05M $ 701.05M $ 701.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 320.70K $ 320.70K $ 320.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00238265 $ 0.00238265 $ 0.00238265 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0003207 $ 0.0003207 $ 0.0003207 Lisateave CryptoHog (HOGSCOIN) hinna kohta

CryptoHog (HOGSCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CryptoHog (HOGSCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOGSCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOGSCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOGSCOIN tokeni tokenoomikat, avastage HOGSCOIN tokeni reaalajas hinda!

HOGSCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOGSCOIN võiks suunduda? Meie HOGSCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOGSCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

