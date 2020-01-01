Catecoin (CATE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Catecoin (CATE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Catecoin (CATE) teave Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have. Ametlik veebisait: https://catecoin.club/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0xe4fae3faa8300810c835970b9187c268f55d998f Ostke CATE kohe!

Catecoin (CATE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catecoin (CATE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.41M $ 18.41M $ 18.41M Koguvaru: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T Ringlev varu: $ 57.27T $ 57.27T $ 57.27T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.28M $ 19.28M $ 19.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0000003214 $ 0.0000003214 $ 0.0000003214 Lisateave Catecoin (CATE) hinna kohta

Catecoin (CATE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catecoin (CATE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATE tokeni tokenoomikat, avastage CATE tokeni reaalajas hinda!

