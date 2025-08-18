Rohkem infot HOGSCOIN

CryptoHog hind (HOGSCOIN)

1 HOGSCOIN/USD reaalajas hind:

$0.0003207
$0.0003207$0.0003207
0.00%1D
CryptoHog (HOGSCOIN) reaalajas hinnagraafik
CryptoHog (HOGSCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00238265
$ 0.00238265$ 0.00238265

-49.97%

-49.97%

CryptoHog (HOGSCOIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HOGSCOIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOGSCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00238265 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HOGSCOIN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -49.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CryptoHog (HOGSCOIN) – turuteave

CryptoHog praegune turukapitalisatsioon on $ 224.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOGSCOIN ringlev varu on 701.05M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 320.70K.

CryptoHog (HOGSCOIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CryptoHog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CryptoHog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CryptoHog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CryptoHog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-51.05%
60 päeva$ 0-51.08%
90 päeva$ 0--

Mis on CryptoHog (HOGSCOIN)

CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CryptoHog (HOGSCOIN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

CryptoHog hinna ennustus (USD)

Kui palju on CryptoHog (HOGSCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CryptoHog (HOGSCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CryptoHog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CryptoHog hinna ennustust kohe!

HOGSCOIN kohalike valuutade suhtes

CryptoHog (HOGSCOIN) tokenoomika

CryptoHog (HOGSCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOGSCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CryptoHog (HOGSCOIN) kohta

Kui palju on CryptoHog (HOGSCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOGSCOIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOGSCOIN/USD hind?
Praegune hind HOGSCOIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CryptoHog turukapitalisatsioon?
HOGSCOIN turukapitalisatsioon on $ 224.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOGSCOIN ringlev varu?
HOGSCOIN ringlev varu on 701.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOGSCOIN (ATH) hind?
HOGSCOIN saavutab ATH hinna summas 0.00238265 USD.
Mis oli kõigi aegade HOGSCOIN madalaim (ATL) hind?
HOGSCOIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HOGSCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOGSCOIN kauplemismaht on -- USD.
Kas HOGSCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOGSCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOGSCOIN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.