Comtech Gold (CGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Comtech Gold (CGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Comtech Gold (CGO) teave ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency. Ametlik veebisait: https://www.comtechgold.com/ Valge raamat: https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf Ostke CGO kohe!

Comtech Gold (CGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Comtech Gold (CGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.65M $ 11.65M $ 11.65M Koguvaru: $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K Ringlev varu: $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.65M $ 11.65M $ 11.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 112.27 $ 112.27 $ 112.27 Kõigi aegade madalaim: $ 51.61 $ 51.61 $ 51.61 Praegune hind: $ 106.9 $ 106.9 $ 106.9 Lisateave Comtech Gold (CGO) hinna kohta

Comtech Gold (CGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Comtech Gold (CGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CGO tokeni tokenoomikat, avastage CGO tokeni reaalajas hinda!

CGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CGO võiks suunduda? Meie CGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CGO tokeni hinna ennustust kohe!

