Common Bird (CBIRD) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Common Bird (CBIRD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Common Bird (CBIRD) teave

​The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.​

Ametlik veebisait:
https://commonbirdxrpl.com/

Common Bird (CBIRD) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Common Bird (CBIRD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 584.40K
$ 584.40K
Koguvaru:
$ 99.93B
$ 99.93B
Ringlev varu:
$ 99.93B
$ 99.93B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 584.40K
$ 584.40K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0
$ 0
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0

Common Bird (CBIRD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Common Bird (CBIRD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate CBIRD tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

CBIRD tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate CBIRD tokeni tokenoomikat, avastage CBIRD tokeni reaalajas hinda!

CBIRD – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu CBIRD võiks suunduda? Meie CBIRD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.