Common Bird hind (CBIRD)

Common Bird (CBIRD) reaalajas hinnagraafik
Common Bird (CBIRD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.17%

-4.22%

-27.67%

-27.67%

Common Bird (CBIRD) reaalajas hind on $0.00000632. Viimase 24 tunni jooksul CBIRD kaubeldud madalaim $ 0.00000632 ja kõrgeim $ 0.00000666 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBIRDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00001129 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CBIRD muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -4.22% 24 tunni vältel -27.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Common Bird (CBIRD) – turuteave

Common Bird praegune turukapitalisatsioon on $ 633.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CBIRD ringlev varu on 99.93B, mille koguvaru on 99931679834.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 633.28K.

Common Bird (CBIRD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Common Bird ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Common Bird ja USD hinnamuutus $ +0.0000024362.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Common Bird ja USD hinnamuutus $ +0.0000190423.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Common Bird ja USD hinnamuutus $ +0.0000050364261440052644.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.22%
30 päeva$ +0.0000024362+38.55%
60 päeva$ +0.0000190423+301.30%
90 päeva$ +0.0000050364261440052644+392.38%

Mis on Common Bird (CBIRD)

​The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.​

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Common Bird hinna ennustus (USD)

Kui palju on Common Bird (CBIRD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Common Bird (CBIRD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Common Bird nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Common Bird hinna ennustust kohe!

Common Bird (CBIRD) tokenoomika

Common Bird (CBIRD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBIRD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Common Bird (CBIRD) kohta

Kui palju on Common Bird (CBIRD) tänapäeval väärt?
Reaalajas CBIRD hind USD on 0.00000632 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CBIRD/USD hind?
Praegune hind CBIRD/USD on $ 0.00000632. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Common Bird turukapitalisatsioon?
CBIRD turukapitalisatsioon on $ 633.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CBIRD ringlev varu?
CBIRD ringlev varu on 99.93B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBIRD (ATH) hind?
CBIRD saavutab ATH hinna summas 0.00001129 USD.
Mis oli kõigi aegade CBIRD madalaim (ATL) hind?
CBIRD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CBIRD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CBIRD kauplemismaht on -- USD.
Kas CBIRD sel aastal kõrgemale ka suundub?
CBIRD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBIRD hinna ennustust.
Common Bird (CBIRD) Olulised valdkonna uudised

08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.