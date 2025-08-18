Mis on Common Bird (CBIRD)

​The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.​

Common Bird (CBIRD) tokenoomika

Common Bird (CBIRD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBIRD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Common Bird (CBIRD) kohta Kui palju on Common Bird (CBIRD) tänapäeval väärt? Reaalajas CBIRD hind USD on 0.00000632 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CBIRD/USD hind? $ 0.00000632 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CBIRD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Common Bird turukapitalisatsioon? CBIRD turukapitalisatsioon on $ 633.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CBIRD ringlev varu? CBIRD ringlev varu on 99.93B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBIRD (ATH) hind? CBIRD saavutab ATH hinna summas 0.00001129 USD . Mis oli kõigi aegade CBIRD madalaim (ATL) hind? CBIRD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CBIRD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CBIRD kauplemismaht on -- USD . Kas CBIRD sel aastal kõrgemale ka suundub? CBIRD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBIRD hinna ennustust

