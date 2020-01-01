chillcapy (CHILLCAPY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi chillcapy (CHILLCAPY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

chillcapy (CHILLCAPY) teave Created by visionary Google Earth cofounder Chikai, who is also the former Web3 Director at Niantic (think Pokémon Go!), ChillCapy seeks to transcend the norms of the meme coin ecosystem by prioritizing personal values, blending innovation, AI art, and strong community engagement to explore crypto’s untapped potential. Oh, and our chill Dev Chikai burned 5% of the total supply just for the meme, and donated his remaining 5% share to start the community fund 🔥 Join the movement—and just chill! 🦫 Ametlik veebisait: https://www.chillcapy.xyz/ Ostke CHILLCAPY kohe!

chillcapy (CHILLCAPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage chillcapy (CHILLCAPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.02K $ 17.02K $ 17.02K Koguvaru: $ 949.98M $ 949.98M $ 949.98M Ringlev varu: $ 949.98M $ 949.98M $ 949.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.02K $ 17.02K $ 17.02K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave chillcapy (CHILLCAPY) hinna kohta

chillcapy (CHILLCAPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud chillcapy (CHILLCAPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHILLCAPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHILLCAPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHILLCAPY tokeni tokenoomikat, avastage CHILLCAPY tokeni reaalajas hinda!

CHILLCAPY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHILLCAPY võiks suunduda? Meie CHILLCAPY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHILLCAPY tokeni hinna ennustust kohe!

