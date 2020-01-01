CATO (CATO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CATO (CATO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CATO (CATO) teave CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/ Ametlik veebisait: https://official.catodex.com/ Ostke CATO kohe!

CATO (CATO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CATO (CATO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 105.72K $ 105.72K $ 105.72K Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 172.00M $ 172.00M $ 172.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 184.39K $ 184.39K $ 184.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.15899 $ 0.15899 $ 0.15899 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00061464 $ 0.00061464 $ 0.00061464 Lisateave CATO (CATO) hinna kohta

CATO (CATO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CATO (CATO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATO tokeni tokenoomikat, avastage CATO tokeni reaalajas hinda!

CATO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATO võiks suunduda? Meie CATO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CATO tokeni hinna ennustust kohe!

