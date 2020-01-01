CATO (CATO) tokenoomika
CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana.
We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users.
CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself.
We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/
CATO (CATO) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage CATO (CATO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
CATO (CATO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
CATO (CATO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate CATO tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
CATO tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate CATO tokeni tokenoomikat, avastage CATO tokeni reaalajas hinda!
