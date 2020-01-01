Catbal (CATBAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Catbal (CATBAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Catbal (CATBAL) teave Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more. Ametlik veebisait: https://www.catbal.io/ Ostke CATBAL kohe!

Catbal (CATBAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catbal (CATBAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Koguvaru: $ 999.31K $ 999.31K $ 999.31K Ringlev varu: $ 999.31K $ 999.31K $ 999.31K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 116.34 $ 116.34 $ 116.34 Kõigi aegade madalaim: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 Praegune hind: $ 3.9 $ 3.9 $ 3.9 Lisateave Catbal (CATBAL) hinna kohta

Catbal (CATBAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catbal (CATBAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATBAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATBAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATBAL tokeni tokenoomikat, avastage CATBAL tokeni reaalajas hinda!

CATBAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATBAL võiks suunduda? Meie CATBAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CATBAL tokeni hinna ennustust kohe!

