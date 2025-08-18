Mis on Catbal (CATBAL)

Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catbal (CATBAL) kohta Kui palju on Catbal (CATBAL) tänapäeval väärt? Reaalajas CATBAL hind USD on 4.15 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CATBAL/USD hind? $ 4.15 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CATBAL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Catbal turukapitalisatsioon? CATBAL turukapitalisatsioon on $ 4.14M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CATBAL ringlev varu? CATBAL ringlev varu on 999.31K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATBAL (ATH) hind? CATBAL saavutab ATH hinna summas 116.34 USD . Mis oli kõigi aegade CATBAL madalaim (ATL) hind? CATBAL nägi ATL hinda summas 2.6 USD . Milline on CATBAL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CATBAL kauplemismaht on -- USD . Kas CATBAL sel aastal kõrgemale ka suundub? CATBAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATBAL hinna ennustust

