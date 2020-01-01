camel (CAMEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi camel (CAMEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

camel (CAMEL) teave First camel on bnb chain, Mubarak's camel.Ship of the desert Camel was a project created on four.meme and was a CTO project on bnbchain . Camel is a fully community-driven meme, full of energy, enthusiasm and sunshine, spreading the spirit of Camel and spreading the entrepreneurial spirit of cz. Mubarak's camel is the boat of the desert, the camel will accompany Mubarak to the moon, although the road is far, but the distance will be bright! Ametlik veebisait: http://www.cameltoken2049.com Ostke CAMEL kohe!

camel (CAMEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Turukapital: $ 23.23K
Koguvaru: $ 1.00B
Ringlev varu: $ 1.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.23K
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0
Kõigi aegade madalaim: $ 0
Praegune hind: $ 0

camel (CAMEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud camel (CAMEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAMEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAMEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAMEL tokeni tokenoomikat, avastage CAMEL tokeni reaalajas hinda!

