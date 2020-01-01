Bonecoin (BONECOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bonecoin (BONECOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bonecoin (BONECOIN) teave BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today. Ametlik veebisait: https://www.bonecoin.dev/ Valge raamat: https://x.com/boneGPT/status/1890060595468394586?t=gZbqMhQX1Ezx4VfAA9Gt5w&s=19 Ostke BONECOIN kohe!

Bonecoin (BONECOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bonecoin (BONECOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 100.11K $ 100.11K $ 100.11K Koguvaru: $ 995.51M $ 995.51M $ 995.51M Ringlev varu: $ 995.51M $ 995.51M $ 995.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 100.11K $ 100.11K $ 100.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00142734 $ 0.00142734 $ 0.00142734 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010084 $ 0.00010084 $ 0.00010084 Lisateave Bonecoin (BONECOIN) hinna kohta

Bonecoin (BONECOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bonecoin (BONECOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BONECOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BONECOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BONECOIN tokeni tokenoomikat, avastage BONECOIN tokeni reaalajas hinda!

BONECOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BONECOIN võiks suunduda? Meie BONECOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BONECOIN tokeni hinna ennustust kohe!

