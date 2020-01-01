BitMEX (BMEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BitMEX (BMEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BitMEX (BMEX) teave BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns. Ametlik veebisait: https://www.bitmex.com Ostke BMEX kohe!

BitMEX (BMEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BitMEX (BMEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.01M $ 32.01M $ 32.01M Koguvaru: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Ringlev varu: $ 99.75M $ 99.75M $ 99.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 144.40M $ 144.40M $ 144.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0.090334 $ 0.090334 $ 0.090334 Praegune hind: $ 0.320888 $ 0.320888 $ 0.320888 Lisateave BitMEX (BMEX) hinna kohta

BitMEX (BMEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BitMEX (BMEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BMEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BMEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BMEX tokeni tokenoomikat, avastage BMEX tokeni reaalajas hinda!

BMEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BMEX võiks suunduda? Meie BMEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BMEX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!