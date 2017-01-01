Bitcorn (BITCORN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitcorn (BITCORN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitcorn (BITCORN) teave The term "bitcorn" was born around 2017, "Bitcorn" is a pun term used to designate a maximum amount of Bitcoin, typically 0.01 BTC (one-tenth of a Bitcoin). Community Take Over. This will be one of the biggest coins in Solana, we have a strong community, and they are all working on their own bag. bitcorn will become a competitor to bitcoin in the future.Many influencers invest their money there, because they know this will be one of the big coins Ametlik veebisait: https://bitcornsol.top/ Ostke BITCORN kohe!

Bitcorn (BITCORN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitcorn (BITCORN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.69K $ 23.69K $ 23.69K Koguvaru: $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M Ringlev varu: $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.69K $ 23.69K $ 23.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00252741 $ 0.00252741 $ 0.00252741 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Bitcorn (BITCORN) hinna kohta

Bitcorn (BITCORN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitcorn (BITCORN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BITCORN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BITCORN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BITCORN tokeni tokenoomikat, avastage BITCORN tokeni reaalajas hinda!

BITCORN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BITCORN võiks suunduda? Meie BITCORN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BITCORN tokeni hinna ennustust kohe!

