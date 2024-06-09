Biaoqing (BIAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Biaoqing (BIAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Biaoqing (BIAO) teave Biaoqing ($BIAO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, inspired by the most famous Chinese meme representing facial expressions. Launched on June 9, 2024, this memecoin aims to embody Eastern meme culture, which is often underrepresented in the crypto space dominated by Western memes. The $BIAO token has no transaction tax, its liquidity was fully burnt at launch, and the contract was renounced, making it a fully decentralized memecoin. The ultimate goal of the $BIAO token is to become a prominent memecoin that can compete with the biggest names in the sector. Its originality makes it appealing to Eastern audiences and crypto investors looking for something new. Ametlik veebisait: https://biaoqing.live/ Ostke BIAO kohe!

Biaoqing (BIAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Biaoqing (BIAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 274.20K $ 274.20K $ 274.20K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 274.20K $ 274.20K $ 274.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0515 $ 0.0515 $ 0.0515 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00008708 $ 0.00008708 $ 0.00008708 Praegune hind: $ 0.00027475 $ 0.00027475 $ 0.00027475 Lisateave Biaoqing (BIAO) hinna kohta

Biaoqing (BIAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Biaoqing (BIAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIAO tokeni tokenoomikat, avastage BIAO tokeni reaalajas hinda!

BIAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BIAO võiks suunduda? Meie BIAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BIAO tokeni hinna ennustust kohe!

