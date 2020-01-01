BEFE (BEFE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BEFE (BEFE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BEFE (BEFE) teave The funniest and most meme-worthy crypto ever! The doggy & frog coins had their moment, but now it’s BEFE’s turn to shine and become the ultimate meme king. Ametlik veebisait: https://befetoken.com Ostke BEFE kohe!

BEFE (BEFE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BEFE (BEFE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 853.67K $ 853.67K $ 853.67K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 94.33B $ 94.33B $ 94.33B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 905.03K $ 905.03K $ 905.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00112818 $ 0.00112818 $ 0.00112818 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BEFE (BEFE) hinna kohta

BEFE (BEFE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BEFE (BEFE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEFE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEFE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEFE tokeni tokenoomikat, avastage BEFE tokeni reaalajas hinda!

BEFE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BEFE võiks suunduda? Meie BEFE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BEFE tokeni hinna ennustust kohe!

