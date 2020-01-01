Zircuit (ZRC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zircuit (ZRC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zircuit (ZRC) teave Zircuit: Where innovation meets security, designed for everyone. Zircuit offers developers powerful features while giving users peace of mind. Designed by a team of web3 security veterans and PhDs, Zircuit combines high performance with unmatched security. Experience the safest chain for DeFi and staking. Ametlik veebisait: https://www.zircuit.com/ Valge raamat: https://docs.zircuit.com/ Plokiahela Explorer: https://explorer.zircuit.com/ Ostke ZRC kohe!

Zircuit (ZRC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zircuit (ZRC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 63.21M $ 63.21M $ 63.21M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 288.00M $ 288.00M $ 288.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1254 $ 0.1254 $ 0.1254 Kõigi aegade madalaim: $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 Praegune hind: $ 0.0288 $ 0.0288 $ 0.0288 Lisateave Zircuit (ZRC) hinna kohta

Zircuit (ZRC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zircuit (ZRC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZRC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZRC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZRC tokeni tokenoomikat, avastage ZRC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZRC Kas olete huvitatud Zircuit (ZRC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZRC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZRC MEXC-ist osta!

Zircuit (ZRC) hinna ajalugu ZRC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZRC hinna ajalugu kohe!

ZRC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZRC võiks suunduda? Meie ZRC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZRC tokeni hinna ennustust kohe!

