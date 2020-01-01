ELIS (XLS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ELIS (XLS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ELIS (XLS) teave ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. Ametlik veebisait: https://www.elis.tech/ Valge raamat: https://elis.tech/whitepaper Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x4cffca9df0db66274a624b6017690da1c6ad74e4 Ostke XLS kohe!

ELIS (XLS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ELIS (XLS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 430.00K $ 430.00K $ 430.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.9639 $ 2.9639 $ 2.9639 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00215 $ 0.00215 $ 0.00215 Lisateave ELIS (XLS) hinna kohta

ELIS (XLS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ELIS (XLS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XLS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XLS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XLS tokeni tokenoomikat, avastage XLS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XLS Kas olete huvitatud ELIS (XLS) lisamisest oma portfooliosse?

ELIS (XLS) hinna ajalugu XLS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XLS hinna ajalugu kohe!

XLS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XLS võiks suunduda? Meie XLS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XLS tokeni hinna ennustust kohe!

