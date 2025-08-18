ELIS (XLS) reaalajas hind on $ 0.00211. Viimase 24 tunni jooksul XLS kaubeldud madalaim $ 0.00209 ja kõrgeim $ 0.00219 näitab aktiivset turu volatiivsust. XLSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on XLS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.95% 24 tunni vältel -4.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ELIS (XLS) – turuteave
ELIS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 17.04K 24 tunnise kauplemismahuga. XLS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 422.00K.
ELIS (XLS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ELIS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000199
+0.95%
30 päeva
$ -0.00042
-16.61%
60 päeva
$ -0.00049
-18.85%
90 päeva
$ -0.00276
-56.68%
ELIS Hinnamuutus täna
Täna registreeris XLS muutuse $ +0.0000199 (+0.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ELIS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00042 (-16.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ELIS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XLS $ -0.00049 (-18.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ELIS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00276 (-56.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ELIS (XLS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd.
ELIS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ELIS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XLS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ELIS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ELIS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ELIS hinna ennustus (USD)
Kui palju on ELIS (XLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ELIS (XLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ELIS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ELIS (XLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ELIS (XLS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ELIS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ELIS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.