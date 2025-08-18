Rohkem infot XLS

ELIS (XLS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:28:12 (UTC+8)

ELIS (XLS) hinna teave (USD)

ELIS (XLS) reaalajas hind on $ 0.00211. Viimase 24 tunni jooksul XLS kaubeldud madalaim $ 0.00209 ja kõrgeim $ 0.00219 näitab aktiivset turu volatiivsust. XLSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on XLS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.95% 24 tunni vältel -4.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ELIS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 17.04K 24 tunnise kauplemismahuga. XLS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 422.00K.

ELIS (XLS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ELIS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000199+0.95%
30 päeva$ -0.00042-16.61%
60 päeva$ -0.00049-18.85%
90 päeva$ -0.00276-56.68%
ELIS Hinnamuutus täna

Täna registreeris XLS muutuse $ +0.0000199 (+0.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ELIS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00042 (-16.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ELIS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XLS $ -0.00049 (-18.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ELIS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00276 (-56.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ELIS (XLS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ELIS hinnaajaloo lehte.

Mis on ELIS (XLS)

ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd.

ELIS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ELIS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XLS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ELIS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ELIS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ELIS hinna ennustus (USD)

Kui palju on ELIS (XLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ELIS (XLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ELIS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ELIS hinna ennustust kohe!

ELIS (XLS) tokenoomika

ELIS (XLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ELIS (XLS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ELIS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ELIS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XLS kohalike valuutade suhtes

1 ELIS(XLS)/VND
55.52465
1 ELIS(XLS)/AUD
A$0.0032283
1 ELIS(XLS)/GBP
0.0015403
1 ELIS(XLS)/EUR
0.0017935
1 ELIS(XLS)/USD
$0.00211
1 ELIS(XLS)/MYR
RM0.0088831
1 ELIS(XLS)/TRY
0.0861935
1 ELIS(XLS)/JPY
¥0.31017
1 ELIS(XLS)/ARS
ARS$2.7331463
1 ELIS(XLS)/RUB
0.1680404
1 ELIS(XLS)/INR
0.1846461
1 ELIS(XLS)/IDR
Rp34.0322533
1 ELIS(XLS)/KRW
2.9305368
1 ELIS(XLS)/PHP
0.1193205
1 ELIS(XLS)/EGP
￡E.0.1017231
1 ELIS(XLS)/BRL
R$0.011394
1 ELIS(XLS)/CAD
C$0.0029118
1 ELIS(XLS)/BDT
0.2562384
1 ELIS(XLS)/NGN
3.2361914
1 ELIS(XLS)/UAH
0.0869531
1 ELIS(XLS)/VES
Bs0.28485
1 ELIS(XLS)/CLP
$2.03404
1 ELIS(XLS)/PKR
Rs0.5977208
1 ELIS(XLS)/KZT
1.1423751
1 ELIS(XLS)/THB
฿0.0682796
1 ELIS(XLS)/TWD
NT$0.0633633
1 ELIS(XLS)/AED
د.إ0.0077437
1 ELIS(XLS)/CHF
Fr0.001688
1 ELIS(XLS)/HKD
HK$0.0165002
1 ELIS(XLS)/AMD
֏0.8065686
1 ELIS(XLS)/MAD
.د.م0.0189689
1 ELIS(XLS)/MXN
$0.0395203
1 ELIS(XLS)/PLN
0.0076593
1 ELIS(XLS)/RON
лв0.0091152
1 ELIS(XLS)/SEK
kr0.0201294
1 ELIS(XLS)/BGN
лв0.0035237
1 ELIS(XLS)/HUF
Ft0.7118718
1 ELIS(XLS)/CZK
0.0441201
1 ELIS(XLS)/KWD
د.ك0.00064355
1 ELIS(XLS)/ILS
0.0071107
1 ELIS(XLS)/NOK
kr0.0214376
1 ELIS(XLS)/NZD
$0.0035448

ELIS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ELIS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ELIS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ELIS kohta

Kui palju on ELIS (XLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas XLS hind USD on 0.00211 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XLS/USD hind?
Praegune hind XLS/USD on $ 0.00211. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ELIS turukapitalisatsioon?
XLS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XLS ringlev varu?
XLS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XLS (ATH) hind?
XLS saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade XLS madalaim (ATL) hind?
XLS nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on XLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XLS kauplemismaht on $ 17.04K USD.
Kas XLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
XLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XLS hinna ennustust.
ELIS (XLS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

