Tether Gold (XAUT) teave XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. Ametlik veebisait: https://gold.tether.to/ Valge raamat: https://gold.tether.to/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 Ostke XAUT kohe!

Tether Gold (XAUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tether Gold (XAUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 819.55M $ 819.55M $ 819.55M Koguvaru: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K Ringlev varu: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 819.55M $ 819.55M $ 819.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3,529.97 $ 3,529.97 $ 3,529.97 Kõigi aegade madalaim: $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 Praegune hind: $ 3,324.43 $ 3,324.43 $ 3,324.43 Lisateave Tether Gold (XAUT) hinna kohta

Tether Gold (XAUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tether Gold (XAUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XAUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XAUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XAUT tokeni tokenoomikat, avastage XAUT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XAUT Kas olete huvitatud Tether Gold (XAUT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XAUT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XAUT MEXC-ist osta!

Tether Gold (XAUT) hinna ajalugu XAUT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XAUT hinna ajalugu kohe!

XAUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XAUT võiks suunduda? Meie XAUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XAUT tokeni hinna ennustust kohe!

