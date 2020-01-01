Vertus (VERT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vertus (VERT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vertus (VERT) teave Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency. Ametlik veebisait: https://tonviewer.com/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT?section=holders Plokiahela Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT#transactions Ostke VERT kohe!

Vertus (VERT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vertus (VERT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 574.54K $ 574.54K $ 574.54K Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 527.20M $ 527.20M $ 527.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 Praegune hind: $ 0.0010898 $ 0.0010898 $ 0.0010898 Lisateave Vertus (VERT) hinna kohta

Vertus (VERT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vertus (VERT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VERT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VERT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VERT tokeni tokenoomikat, avastage VERT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VERT Kas olete huvitatud Vertus (VERT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VERT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VERT MEXC-ist osta!

Vertus (VERT) hinna ajalugu VERT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VERT hinna ajalugu kohe!

VERT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VERT võiks suunduda? Meie VERT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VERT tokeni hinna ennustust kohe!

