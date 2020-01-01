Ubix.Network (UBX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ubix.Network (UBX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ubix.Network (UBX) teave UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network. Ametlik veebisait: https://ubix.network/ Valge raamat: https://ubix.wiki/index.php/Main_Page Plokiahela Explorer: https://explorer.ubikiri.com/ Ostke UBX kohe!

Ubix.Network (UBX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ubix.Network (UBX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 228.16K $ 228.16K $ 228.16K Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 45.56B $ 45.56B $ 45.56B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000063503 $ 0.000063503 $ 0.000063503 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000002672007295277 $ 0.000002672007295277 $ 0.000002672007295277 Praegune hind: $ 0.000005008 $ 0.000005008 $ 0.000005008 Lisateave Ubix.Network (UBX) hinna kohta

Ubix.Network (UBX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ubix.Network (UBX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UBX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UBX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UBX tokeni tokenoomikat, avastage UBX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UBX Kas olete huvitatud Ubix.Network (UBX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UBX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UBX MEXC-ist osta!

Ubix.Network (UBX) hinna ajalugu UBX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UBX hinna ajalugu kohe!

UBX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UBX võiks suunduda? Meie UBX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UBX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!