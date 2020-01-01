Terraport (TERRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Terraport (TERRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Terraport (TERRA) teave Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform. Ametlik veebisait: https://terraport.finance Valge raamat: https://terraport.gitbook.io/terraport-docs/ Plokiahela Explorer: https://finder.terraport.finance/mainnet/address/terra1ex0hjv3wurhj4wgup4jzlzaqj4av6xqd8le4etml7rg9rs207y4s8cdvrp Ostke TERRA kohe!

Terraport (TERRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Terraport (TERRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 641.38M $ 641.38M $ 641.38M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12538 $ 0.12538 $ 0.12538 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 Praegune hind: $ 0.003111 $ 0.003111 $ 0.003111 Lisateave Terraport (TERRA) hinna kohta

Terraport (TERRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Terraport (TERRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TERRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TERRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TERRA tokeni tokenoomikat, avastage TERRA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TERRA Kas olete huvitatud Terraport (TERRA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TERRA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TERRA MEXC-ist osta!

Terraport (TERRA) hinna ajalugu TERRA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TERRA hinna ajalugu kohe!

TERRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TERRA võiks suunduda? Meie TERRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TERRA tokeni hinna ennustust kohe!

