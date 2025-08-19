Rohkem infot TDS

Tordess logo

Tordess hind(TDS)

1 TDS/USD reaalajas hind:

$0.02712
$0.02712$0.02712
-0.58%1D
USD
Tordess (TDS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:35:22 (UTC+8)

Tordess (TDS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02712
$ 0.02712$ 0.02712
24 h madal
$ 0.02838
$ 0.02838$ 0.02838
24 h kõrge

$ 0.02712
$ 0.02712$ 0.02712

$ 0.02838
$ 0.02838$ 0.02838

--
----

--
----

0.00%

-0.58%

-50.43%

-50.43%

Tordess (TDS) reaalajas hind on $ 0.02712. Viimase 24 tunni jooksul TDS kaubeldud madalaim $ 0.02712 ja kõrgeim $ 0.02838 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on TDS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.58% 24 tunni vältel -50.43% viimase 7 päeva jooksul.

Tordess (TDS) – turuteave

--
----

$ 391.56
$ 391.56$ 391.56

$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Tordess praegune turukapitalisatsioon on $ 391.56 24 tunnise kauplemismahuga. TDS ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.71M.

Tordess (TDS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tordess tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001582-0.58%
30 päeva$ -0.04788-63.84%
60 päeva$ -0.04788-63.84%
90 päeva$ -0.04788-63.84%
Tordess Hinnamuutus täna

Täna registreeris TDS muutuse $ -0.0001582 (-0.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tordess 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.04788 (-63.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tordess 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TDS $ -0.04788 (-63.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tordess 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04788 (-63.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tordess (TDS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tordess hinnaajaloo lehte.

Mis on Tordess (TDS)

Unlock substantial trading capital with minimal personal risk and retain 90% of your profits. Join a community of traders learning to manage risk and trade for long-term gains, and secure funding to focus on your strategy.

Tordess on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tordess investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TDS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tordess kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tordess ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tordess hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tordess (TDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tordess (TDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tordess nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tordess hinna ennustust kohe!

Tordess (TDS) tokenoomika

Tordess (TDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tordess (TDS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tordess osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tordess osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TDS kohalike valuutade suhtes

1 Tordess(TDS)/VND
713.6628
1 Tordess(TDS)/AUD
A$0.0417648
1 Tordess(TDS)/GBP
0.0200688
1 Tordess(TDS)/EUR
0.023052
1 Tordess(TDS)/USD
$0.02712
1 Tordess(TDS)/MYR
RM0.1144464
1 Tordess(TDS)/TRY
1.1086656
1 Tordess(TDS)/JPY
¥3.98664
1 Tordess(TDS)/ARS
ARS$35.0384976
1 Tordess(TDS)/RUB
2.18316
1 Tordess(TDS)/INR
2.3683896
1 Tordess(TDS)/IDR
Rp437.4192936
1 Tordess(TDS)/KRW
37.6664256
1 Tordess(TDS)/PHP
1.5469248
1 Tordess(TDS)/EGP
￡E.1.3120656
1 Tordess(TDS)/BRL
R$0.1472616
1 Tordess(TDS)/CAD
C$0.0374256
1 Tordess(TDS)/BDT
3.2939952
1 Tordess(TDS)/NGN
41.5312968
1 Tordess(TDS)/COP
$108.9155472
1 Tordess(TDS)/ZAR
R.0.4781256
1 Tordess(TDS)/UAH
1.1178864
1 Tordess(TDS)/VES
Bs3.6612
1 Tordess(TDS)/CLP
$26.14368
1 Tordess(TDS)/PKR
Rs7.691232
1 Tordess(TDS)/KZT
14.6119848
1 Tordess(TDS)/THB
฿0.8814
1 Tordess(TDS)/TWD
NT$0.8152272
1 Tordess(TDS)/AED
د.إ0.0995304
1 Tordess(TDS)/CHF
Fr0.021696
1 Tordess(TDS)/HKD
HK$0.2118072
1 Tordess(TDS)/AMD
֏10.3945536
1 Tordess(TDS)/MAD
.د.م0.2443512
1 Tordess(TDS)/MXN
$0.5087712
1 Tordess(TDS)/SAR
ريال0.1017
1 Tordess(TDS)/PLN
0.0987168
1 Tordess(TDS)/RON
лв0.1174296
1 Tordess(TDS)/SEK
kr0.258996
1 Tordess(TDS)/BGN
лв0.0452904
1 Tordess(TDS)/HUF
Ft9.1869
1 Tordess(TDS)/CZK
0.5684352
1 Tordess(TDS)/KWD
د.ك0.0082716
1 Tordess(TDS)/ILS
0.0916656
1 Tordess(TDS)/AOA
Kz24.7217784
1 Tordess(TDS)/BHD
.د.ب0.01022424
1 Tordess(TDS)/BMD
$0.02712
1 Tordess(TDS)/DKK
kr0.1732968
1 Tordess(TDS)/HNL
L0.7100016
1 Tordess(TDS)/MUR
1.2331464
1 Tordess(TDS)/NAD
$0.4778544
1 Tordess(TDS)/NOK
kr0.276624
1 Tordess(TDS)/NZD
$0.0455616
1 Tordess(TDS)/PAB
B/.0.02712
1 Tordess(TDS)/PGK
K0.112548
1 Tordess(TDS)/QAR
ر.ق0.0987168
1 Tordess(TDS)/RSD
дин.2.7236616

Tordess ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tordess võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Tordess ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tordess kohta

Kui palju on Tordess (TDS) tänapäeval väärt?
Reaalajas TDS hind USD on 0.02712 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TDS/USD hind?
Praegune hind TDS/USD on $ 0.02712. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tordess turukapitalisatsioon?
TDS turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TDS ringlev varu?
TDS ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TDS (ATH) hind?
TDS saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade TDS madalaim (ATL) hind?
TDS nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on TDS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TDS kauplemismaht on $ 391.56 USD.
Kas TDS sel aastal kõrgemale ka suundub?
TDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TDS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:35:22 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.

