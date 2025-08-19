Tordess (TDS) reaalajas hind on $ 0.02712. Viimase 24 tunni jooksul TDS kaubeldud madalaim $ 0.02712 ja kõrgeim $ 0.02838 näitab aktiivset turu volatiivsust. TDSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on TDS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.58% 24 tunni vältel -50.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tordess (TDS) – turuteave
--
----
$ 391.56
$ 391.56$ 391.56
$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M
--
----
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BSC
Tordess praegune turukapitalisatsioon on --$ 391.56 24 tunnise kauplemismahuga. TDS ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.71M.
Tordess (TDS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tordess tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001582
-0.58%
30 päeva
$ -0.04788
-63.84%
60 päeva
$ -0.04788
-63.84%
90 päeva
$ -0.04788
-63.84%
Tordess Hinnamuutus täna
Täna registreeris TDS muutuse $ -0.0001582 (-0.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tordess 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.04788 (-63.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tordess 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TDS $ -0.04788 (-63.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tordess 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04788 (-63.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tordess (TDS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Unlock substantial trading capital with minimal personal risk and retain 90% of your profits. Join a community of traders learning to manage risk and trade for long-term gains, and secure funding to focus on your strategy.
Tordess on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tordess investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TDS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Tordess kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tordess ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Tordess hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tordess (TDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tordess (TDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tordess nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tordess (TDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Tordess (TDS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Tordess osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tordess osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.