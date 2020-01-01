Silencio (SLC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Silencio (SLC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Silencio (SLC) teave Silencio is a mobile based DePIN that allows users to earn from their smartphone generated data. Ametlik veebisait: https://www.silencio.network/ Valge raamat: https://www.silencio.network/whitepaper Plokiahela Explorer: https://peaq.subscan.io/token/0x5c3126bfb9a68a7021d461230127470b3824886b Ostke SLC kohe!

Silencio (SLC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Silencio (SLC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.55M $ 14.55M $ 14.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0009632 $ 0.0009632 $ 0.0009632 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0001455 $ 0.0001455 $ 0.0001455 Lisateave Silencio (SLC) hinna kohta

Silencio (SLC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Silencio (SLC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLC tokeni tokenoomikat, avastage SLC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SLC Kas olete huvitatud Silencio (SLC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SLC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SLC MEXC-ist osta!

Silencio (SLC) hinna ajalugu SLC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SLC hinna ajalugu kohe!

SLC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SLC võiks suunduda? Meie SLC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SLC tokeni hinna ennustust kohe!

